Які країни планують суттєво скоротити допомогу біженцям з України: інфографіка

Польща, Німеччина, Ірландія, Чехія – що може зміниться у цих країнах для українських біженців у 2024 році.

Фото: ukrinform.com

У деяких країнах Європи планують дещо скоротити допомогу українським біженцям. Які країни хочуть урізати соціальні виплати, показало видання «Слово і діло» у своїй інфографіці.

Польща у 2024 році планує поступово скасовувати соціальну підтримку для українців – сімейні пільги, безкоштовний доступ до шкіл та медичного обслуговування та інші.

У свою чергу Ірландія хоче обмежити безкоштовне розміщення біженців з України у державному житлі трьома місяцями. Також місцевий уряд планує розглянути скорочення соціальних виплат українцям.

Чехія планує у 2024 році скоротити термін безкоштовного розміщення переміщених осіб із 150 днів до 120 або до 90 днів. Українським дітям також можуть скасувати окрему дату зарахування до дитсадка чи школи, і для них не створюватимуть спеціальних класів.

Німеччина хоче скоротити виплати всім біженцям, зокрема з України. Право на соціальну допомогу претенденти на притулок зможуть отримати лише після трьох років отримання урізаної допомоги, а не через півтора роки. Також Німеччина стимулюватиме переміщених осіб шукати роботу.

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