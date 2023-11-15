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«Живі суверенні мужчини» атакують суд в Рівненський області та заважають розглядати справу

16:15, 15 листопада 2023
Чоловіки кажуть, що мають лише громадянство УРСР та СРСР та не визнають громадянство України.
«Живі суверенні мужчини» атакують суд в Рівненський області та заважають розглядати справу
Джерело фото: Костопільський районний суд Рівненської області
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Голова Костопільського районного суду Рівненської області Олександр Цвіркун повідомив у Вищу раду правосуддя та Офіс Генерального прокурора про організовану групу громадян, які заважають суду розглядати справу, а також намагаються тиснути на суд.

Як повідомив Олександр Цвіркун, у нього в провадженні перебуває справа за скаргою на бездіяльність досудового слідства Рівненського районного управління поліції та необхідність внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Судове засідання у зазначеній справі було призначено на 3 серпня, втім, скаржник в засідання не з’явився.

11 серпня скаржник надіслав на електрону адресу суду повідомлення про розгляд справи без його участі.

Однак 21 серпня в суд з’явилися троє невідомих чоловіків, які представилися вільними слухачами.

Чоловіки відмовилися надати працівникам судової охорони документи, що посвідчують їх особу. Свою відмову вони пояснили тим, що вони є «живими суверенними мужчинами зі статусом живої людини і громадянством республіки УРСР/СРСР».

Як зазначив Олександр Цвіркун, в порушення посадової інструкції, співробітники Служби судової охорони все ж допустили одного з чоловіків до зали судових засідань, оскільки раніше вони вже його бачили в суді.

Цікаво, що в журналі реєстрації відвідувачів суду, співробітники ССО при цьому здійснили запис про наданий чоловіком «Афідевіт Істини» (тобто клятва або присяга).

Втім, в судовому засіданні громадянин вже на вимогу суду знов відмовився надати документ, який посвідчує його особу. Чоловік повторив, що він є «живим суверенним мужчиною», який перебуває «у міжнародному правовому статусі Людина». Також, він додав, що не має документів держави Україна, оскільки він взагалі не визнає громадянства України, є громадянином УРСР/СРСР, а Україна, на його думку, є «корпорацією».

Після цього чоловік почав порушувати порядок у залі судового засідання, вступив у суперечку з суддею, розпочав відео зйомку подій на камеру мобільного телефону, на зауваження не реагував.

У підсумку, працівники Судової охорони видалили чоловіка з зали судового засідання, а розгляд судової справи було відкладено.

Судячи з усього, суддя запідозрив, що скаржник та «живий суверенний мужчина» є однією особою. Однак відмова чоловіка надати відповідні документи, не дозволила суду достеменно встановити його особу.

У подальшому суд ще тричі призначав засідання, однак скаржник на них знов не з’являвся, хоча інша сторона - слідчий поліції, в суд з’являвся.

Разом з тим, співробітники Судової охорони повідомили голові суду, що тричі у дні призначених судом засідань в суд з’являвся з «групою підтримки» той самий «живий суверенний мужчина», який приходив в засідання суду 21 серпня, однак був видалений з зали засідань.

Оскільки чоловік всякий раз відмовлявся надати документи, які посвідчують його особу, та неодноразово повторяв, що не визнає громадянства України, працівники ССО відмовляли йому у допуску в судове засідання.

Крім того, 13 жовтня «живий суверенний мужчина» надіслав на електронну пошту Костопільського райсуду «наказ» «про усунення перешкод та забезпечення доступу до суду і правосуддя, а також вжиття невідкладних заходів розчищення проходу до зали засідання».

Після цього «живі суверенні мужчини» надіслали у суд ще декілька «наказів» про забезпечення доступу в судове засідання, а також про наслідки невиконання їх «наказів».

Як повідомив у зв’язку з цим Олександр Цвіркун, суд опинився у складній ситуації. З одного боку, невідомі особи чинять перешкоди у здійсненні судочинству, а також фактично спробують чинити тиск на суд, з іншого – порушуються терміни розгляди судом скарги.

Тепер, оцінку подіям в Костопільському районному судді має надати Вища рада правосуддя.

Нагадаємо, що в Україні нерідко особи, які приходять в суд як вільні слухачі, влаштовують безлад в судових засіданнях, при цьому відмовляються надавати суду та Судовій охороні посвідчуючи документи.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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