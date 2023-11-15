У США пілотам довелося посадити літак через коня, який у паніці бігав по борту

Кінь влаштував справжній хаос на борту літака.

У США пілоти літака рейсу Нью-Йорк (США) — Льєж (Бельгія) були змушені повернутися і посадити повітряне судно через коня, який вирвався і вибіг з вантажного відсіку, передає Mirror.

Інцидент стався із літаком ісландської авіакомпанії Air Atlanta Islandic 9 листопада.

Зазначається, що крім різних піддонів з товарами в літак було завантажено коня. Незважаючи на свіже сіно, питну воду та особистий супровід доглядача, тварина сильно злякалася: кінь вирвався зі спеціального загону та бігав по борту. Через велику вагу тварини це дуже небезпечно - літак може збитися з курсу.

Коли літак досяг висоти 9448 метрів, пілоти повідомили авіадиспетчерській службі: «Ми вантажний літак. У нас на борту жива тварина, кінь. Кінь зумів вирватися зі стійла. Нам доведеться повернутися до Нью-Йорка».

Перевезення коней для змагань — звичайна справа для вантажних авіакомпаній. Транспортування через Атлантику коштує від 5 000 до 13 000 євро.

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