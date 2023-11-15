В США пилотам пришлось посадить самолет из-за лошади, которая в панике бегала по борту

Лошадь устроила настоящий хаос на борту самолета.

В США пилоты самолета рейса Нью-Йорк (США) — Льеж (Бельгия) были вынуждены вернуться и посадить воздушное судно из-за лошади, которая вырвалась и выбежала из грузового отсека, передает Mirror.

Инцидент произошел с самолетом исландской авиакомпании Air Atlanta Islandic 9 ноября.

Отмечается, что помимо различных поддонов с товарами в самолет была погружена лошадь. Несмотря на свежее сено, питьевую воду и личное сопровождение смотрителя, животное сильно испугалось: лошадь вырвалась из специального загона и бегала по борту. Из-за большого веса животного это весьма опасно — самолет может сбиться с курса.

Когда самолет достиг высоты 9 448 метров, пилоты сообщили авиадиспетчерской службе: «Мы грузовой самолет. У нас на борту живое животное, лошадь. Лошадь сумела вырваться из стойла. Нам придется вернуться в Нью-Йорк».

Стоит отметить, что перевозка лошадей для соревнований — обычное дело для грузовых авиакомпаний. Траспортировка через Атлантику стоит от 5 000 до 13 000 евро.

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