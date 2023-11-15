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СБУ открыла уголовное производство относительно Ирины Фарион

16:12, 15 ноября 2023
СБУ открыла уголовное производство по четырем статьям УКУ.
СБУ открыла уголовное производство относительно Ирины Фарион
Источник фото: Getty Images
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Служба безопасности Украины сообщила, что начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций бывшей народной депутатки Ирины Фарион.

«По материалам следствия, в одном из своих интервью народная депутатка Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом.

Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.

Это стало основанием для его преследования со стороны российских спецслужб», - говорится в сообщении.

СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.

Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам);
  • ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);
  • ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер);
  • ст.182 (нарушение неприкосновенности личной жизни).

Досудебное расследование продолжается.

Как мы писали, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Национальный совет по телевидению и радиовещанию проверить информацию о негативных высказываниях в адрес военнослужащих, которые общаются на языках нацменьшинств.

Также студенты Львовской политехники обратились к правоохранителям относительно заявлений Ирины Фарион.

Кроме того, студенты вышли на митинг за отставку Ирины Фарион.

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