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Студенты Львовской политехники обратились к правоохранителям относительно заявлений Ирины Фарион

14:17, 9 ноября 2023
Студенты Львовской политехники призвали правоохранителей проверить публичные заявления Ирины Фарион относительно языка, на котором общаются военные.
Студенты Львовской политехники обратились к правоохранителям относительно заявлений Ирины Фарион
Источник фото: УНИАН
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Студенты и профком Национального университета "Львовская политехника" отреагировали на высказывания Ирины Фарион относительно русскоязычных военных в Вооруженных Силах Украины и обратились к правоохранителям по этому поводу.

Согласно опубликованному обращению Коллегии и Профкома студентов и аспирантов НУ "ЛП", они отметили, что не поддерживают позицию Ирины Фарион, и ссылаются на статью 435-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за оскорбление чести и достоинства военнослужащих, обеспечивающих национальную безопасность и оборону.

"Мы ни в коем случае не поддерживаем позицию г. Ирины, ведь наши военные заслуживают только уважения и признания! Ст.435-1 уголовного кодекса Украины утверждает следующее: Оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, осуществляющему мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, его близким родственникам или членам семьи - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Призываем соответствующие правоохранительные органы рассмотреть ситуацию и установить факт нарушения УК или факт его отсутствия", - говорится в сообщении Профкома.

В заявлении студентов также отмечается, что во времена войны с Россией оскорблять украинских военнослужащих или унижать их честь и достоинство недопустимо. Они выразили свое возмущение относительно медийного распространения оскорбительных нарративов о русскоязычных военнослужащих. Студенты отметили важность поддержки и украинских военных, которые преданно защищают страну.

В обращении также указано, что студенты оставляют за собой право исследовать поведение Ирины Фарион в контексте образовательно-учебного процесса и ее взаимодействие со студентами Национального университета "Львовская политехника".

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