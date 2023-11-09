Студенти Львівської політехніки звернулися до правоохоронців щодо заяв Ірини Фаріон

Студенти Львівської політехніки закликали правоохоронців перевірити публічні заяви Ірини Фаріон стосовно мови, якою спілкуються військові.

Джерело фото: УНІАН

Студенти та профком Національного університету «Львівська політехніка» відреагували на висловлювання Ірини Фаріон щодо російськомовних військових в Збройних Силах України та звернулися до правоохоронців з цього приводу.

Згідно з опублікованим зверненням Колегії та Профкому студентів і аспірантів НУ «ЛП», вони відзначили, що не підтримують позицію Ірини Фаріон, та посилаються на статтю 435-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за образу честі і гідності військовослужбовців, які забезпечують національну безпеку та оборону.

«Ми в жодному разі не підтримуємо позицію п. Ірини, адже наші військові заслуговують лише поваги та визнання! Ст.435-1 кримінального кодексу України стверджує наступне: Образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї - карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Закликаємо відповідні правоохоронні органи розглянути ситуацію та встановити факт порушення ККУ або факт його відсутності», - йдеться у повідомленні Профкому.

В заяві студентів також зазначається, що в часи війни з росією ображати українських військовослужбовців або принижувати їхню честь і гідність є неприпустимим. Вони висловили своє обурення відносно медійного поширення образливих наративів про російськомовськомовних військовослужбовців. Студенти наголосили на важливості підтримки і українських військових, які віддано захищають країну.

У зверненні також зазначено, що студенти залишають за собою право дослідити поведінку Ірини Фаріон у контексті освітньо-навчального процесу та її взаємодію зі студентами Національного університету «Львівська політехніка».

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