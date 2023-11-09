МЗС після викриття консулки посилило контроль за видачею українських віз в усіх дипустановах

Заява стала відповіддю відомства на викриття Службою безпеки консулки, яка продавала візи в Україну азійцям-нелегалам.

Міністерство закордонних справ посилило контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Заява стала відповіддю відомства на викриття Службою безпеки консулки, яка продавала візи в Україну іноземцям з країн Південної Азії. За даними СБУ, ця підозрювана, шляхом незаконної видачі віз, надавала підтримку іноземцям з країн, визнаних «терористично ризиковими».

«В МЗС України нульова толерантність до корупції, а в разі виявлення випадків корупції окремих співробітників, вони отримують та будуть завжди отримувати найрішучу відповідь та покарання.

Корупційні дії зазначеної консульської посадової особи зраджують роботу сотень українських консулів, які в складних умовах самовіддано захищають інтереси наших громадян в режимі 24/7.

Підозрювану вже відкликано із закордонного відрядження. Міністерство надає повне сприяння слідству, аби всі винні понесли найсуворіше покарання», — йдеться у повідомленні.

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