МИД после разоблачения консулки усилил контроль за выдачей украинских виз во всех дипучреждениях

Заявление стало ответом ведомства на разоблачение Службой безопасности консулки, продававшей визы в Украину азиатцам-нелегалам.

Министерство иностранных дел ужесточило контроль за выдачей украинских виз во всех дипломатических учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заявление стало ответом ведомства на разоблачение Службой безопасности консулки, продававшей визы в Украину иностранцам из стран Южной Азии. По данным СБУ, эта подозреваемая путем незаконной выдачи виз оказывала поддержку иностранцам из стран, признанных «террористически рисковыми».

«В МИД Украины нулевая толерантность к коррупции, а в случае выявления случаев коррупции отдельных сотрудников они получают и будут всегда получать самый решительный ответ и наказание.

Коррупционные действия указанного консульского должностного лица изменяют работе сотен украинских консулов, которые в сложных условиях самоотверженно защищают интересы наших граждан в режиме 24/7.

Подозреваемая уже отозвана из заграничной командировки. Министерство оказывает полное содействие следствию, чтобы все виновные понесли строжайшее наказание», — говорится в сообщении.

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