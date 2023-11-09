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  1. В Украине

В Укрэнерго сообщили об аварийном ремонте на двух ТЭС

12:43, 9 ноября 2023
Работы на двух ТЭС продлятся в течение суток.
В Укрэнерго сообщили об аварийном ремонте на двух ТЭС
Фото: freepik.com
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Укрэнерго сообщило, что на теплоэлектростанциях (ТЭС) в центральном и западном регионах страны вывели на аварийный ремонт два блока. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что работы будут продолжаться в течение суток.

«Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что лимиты потребления не вводились.

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