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НАПК запустило новую функцию на Антикоррупционном портале

17:17, 9 ноября 2023
Уполномоченные лица по вопросам предотвращения и выявления коррупции могут создавать программы добродетели для собственных организаций онлайн.
НАПК запустило новую функцию на Антикоррупционном портале
Источник фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что запустило в эксплуатацию новый модуль на Портале добродетели (Антикоррупционный портал) для уполномоченных лиц.

Это значит, объясняют в НАПК, что теперь уполномоченные лица по вопросам предотвращения и выявления коррупции могут создавать программы добродетели (антикоррупционные программы) для собственных организаций онлайн.

Воспользоваться модулем можно в личном кабинете уполномоченного лица на Портале после аутентификации с помощью КЭП организации.

Также для того, чтобы пользователи Портала быстрее овладели новыми функциями, НАПК выпустило вспомогательный гайд (руководство) для разработки программ онлайн.

«Новый модуль Портала станет ориентиром и проводником для уполномоченных. Он шаг за шагом будет вести через процедуру оценки коррупционных рисков и планирования мер политики добропорядочности (антикоррупционной политики) ведомства, будет давать полезные подсказки. В результате процесс создания программ станет более качественным», - пишут в НАПК.

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