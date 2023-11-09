НАПК запустило новую функцию на Антикоррупционном портале

Уполномоченные лица по вопросам предотвращения и выявления коррупции могут создавать программы добродетели для собственных организаций онлайн.

Источник фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что запустило в эксплуатацию новый модуль на Портале добродетели (Антикоррупционный портал) для уполномоченных лиц.

Это значит, объясняют в НАПК, что теперь уполномоченные лица по вопросам предотвращения и выявления коррупции могут создавать программы добродетели (антикоррупционные программы) для собственных организаций онлайн.

Воспользоваться модулем можно в личном кабинете уполномоченного лица на Портале после аутентификации с помощью КЭП организации.

Также для того, чтобы пользователи Портала быстрее овладели новыми функциями, НАПК выпустило вспомогательный гайд (руководство) для разработки программ онлайн.

«Новый модуль Портала станет ориентиром и проводником для уполномоченных. Он шаг за шагом будет вести через процедуру оценки коррупционных рисков и планирования мер политики добропорядочности (антикоррупционной политики) ведомства, будет давать полезные подсказки. В результате процесс создания программ станет более качественным», - пишут в НАПК.

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