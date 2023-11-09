Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

Верховна Рада ухвалила Закон про Державний бюджет України на 2024 рік

Парламент прийняв закон про Державний бюджет на наступний рік.

Науково-педагогічним працівникам встановлять мінімальний обсяг виконання наукової роботи у 500 годин на навчальний рік

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про встановлення максимального навчального навантаження науково-педагогічним працівникам.

  1. В Україні

НАЗК запустило нову функцію на Антикорупційному порталі

17:17, 9 листопада 2023
Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції можуть створювати програми доброчесності для власних організацій онлайн.
НАЗК запустило нову функцію на Антикорупційному порталі
Джерело фото: nazk.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що запустило в експлуатацію новий модуль на Порталі доброчесності (Антикорупційному порталі) для уповноважених осіб.

Це означає, пояснюють у НАЗК, що відтепер уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції можуть створювати програми доброчесності (антикорупційні програми) для власних організацій онлайн.

Скористатися модулем можна в особистому кабінеті уповноваженої особи на Порталі після аутентифікації за допомогою КЕП організації.

Також для того, щоб користувачі Порталу швидше опанували нові функції, НАЗК випустило допоміжний гайд (настанову) для розробки програм онлайн.

«Новий модуль Порталу стане орієнтиром та провідником для уповноважених. Він крок за кроком вестиме через процедуру оцінювання корупційних ризиків та планування заходів політики доброчесності (антикорупційної політики) відомства, надаватиме корисні підказки. В результаті процес створення програм стане якіснішим», - пишуть у НАЗК.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео