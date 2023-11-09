НАЗК запустило нову функцію на Антикорупційному порталі

Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції можуть створювати програми доброчесності для власних організацій онлайн.

Джерело фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що запустило в експлуатацію новий модуль на Порталі доброчесності (Антикорупційному порталі) для уповноважених осіб.

Це означає, пояснюють у НАЗК, що відтепер уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції можуть створювати програми доброчесності (антикорупційні програми) для власних організацій онлайн.

Скористатися модулем можна в особистому кабінеті уповноваженої особи на Порталі після аутентифікації за допомогою КЕП організації.

Також для того, щоб користувачі Порталу швидше опанували нові функції, НАЗК випустило допоміжний гайд (настанову) для розробки програм онлайн.

«Новий модуль Порталу стане орієнтиром та провідником для уповноважених. Він крок за кроком вестиме через процедуру оцінювання корупційних ризиків та планування заходів політики доброчесності (антикорупційної політики) відомства, надаватиме корисні підказки. В результаті процес створення програм стане якіснішим», - пишуть у НАЗК.

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