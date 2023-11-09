В сервісі е-Підприємець доступний пакет послуг для бізнесу: перелік можливостей

Подавши заявку на порталі Дія підприємці зможуть отримати ряд послуг для запуску та розвитку свого бізнесу.

Тепер підприємці матимуть зручну можливість отримати широкий спектр послуг завдяки новому сервісу е-Підприємець. За допомогою однієї заяви на порталі Дія, вони зможуть отримати низку необхідних сервісів для запуску та розвитку свого бізнесу. Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

Сервіс е-Підприємець об'єднує 12 ключових послуг для бізнесу, включаючи такі, як:

Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Реєстрація як платник єдиного податку.

Подання інформації про вакансії.

Відкриття банківського рахунку.

Реєстрація декларації про пожежну безпеку та інші.

Цей сервіс буде доступний для підприємців на будь-якому етапі створення або розвитку їхнього бізнесу. Крім того, підприємці матимуть можливість одночасно обирати дві або більше послуг з переліку, який пропонується.

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