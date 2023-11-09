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Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

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А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

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В сервісі е-Підприємець доступний пакет послуг для бізнесу: перелік можливостей

17:35, 9 листопада 2023
Подавши заявку на порталі Дія підприємці зможуть отримати ряд послуг для запуску та розвитку свого бізнесу.
В сервісі е-Підприємець доступний пакет послуг для бізнесу: перелік можливостей
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Тепер підприємці матимуть зручну можливість отримати широкий спектр послуг завдяки новому сервісу е-Підприємець. За допомогою однієї заяви на порталі Дія, вони зможуть отримати низку необхідних сервісів для запуску та розвитку свого бізнесу. Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

  • Сервіс е-Підприємець об'єднує 12 ключових послуг для бізнесу, включаючи такі, як:
  • Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців (ФОП).
  • Реєстрація як платник єдиного податку.
  • Подання інформації про вакансії.
  • Відкриття банківського рахунку.
  • Реєстрація декларації про пожежну безпеку та інші.

Цей сервіс буде доступний для підприємців на будь-якому етапі створення або розвитку їхнього бізнесу. Крім того, підприємці матимуть можливість одночасно обирати дві або більше послуг з переліку, який пропонується.

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