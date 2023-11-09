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В сервисе е-Предприниматель доступен пакет услуг для бизнеса: перечень возможностей

17:35, 9 ноября 2023
Подав заявку на портале Дія предприниматели смогут получить ряд услуг для запуска и развития своего бизнеса.
В сервисе е-Предприниматель доступен пакет услуг для бизнеса: перечень возможностей
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Теперь предприниматели будут иметь удобную возможность получить широкий спектр услуг благодаря новому сервису е-Предприниматель. С помощью одного заявления на портале Дия, они смогут получить ряд необходимых сервисов для запуска и развития своего бизнеса. Об этом информирует Министерство цифровой трансформации Украины.

  • Сервис е-Предприниматель объединяет 12 ключевых услуг для бизнеса, включая такие, как:
  • Государственная регистрация физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
  • Регистрация в качестве плательщика единого налога.
  • Предоставление информации о вакансиях.
  • Открытие банковского счета.
  • Регистрация декларации о пожарной безопасности и другие.

Этот сервис будет доступен для предпринимателей на любом этапе создания или развития их бизнеса. Кроме того, предприниматели будут иметь возможность одновременно выбирать две или более услуг из перечня, который предлагается.

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