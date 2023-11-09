В сервисе е-Предприниматель доступен пакет услуг для бизнеса: перечень возможностей

Подав заявку на портале Дія предприниматели смогут получить ряд услуг для запуска и развития своего бизнеса.

Теперь предприниматели будут иметь удобную возможность получить широкий спектр услуг благодаря новому сервису е-Предприниматель. С помощью одного заявления на портале Дия, они смогут получить ряд необходимых сервисов для запуска и развития своего бизнеса. Об этом информирует Министерство цифровой трансформации Украины.

Сервис е-Предприниматель объединяет 12 ключевых услуг для бизнеса, включая такие, как:

Государственная регистрация физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Регистрация в качестве плательщика единого налога.

Предоставление информации о вакансиях.

Открытие банковского счета.

Регистрация декларации о пожарной безопасности и другие.

Этот сервис будет доступен для предпринимателей на любом этапе создания или развития их бизнеса. Кроме того, предприниматели будут иметь возможность одновременно выбирать две или более услуг из перечня, который предлагается.

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