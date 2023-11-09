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  1. В Україні

Рада звільнила Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту

12:28, 9 листопада 2023
За звільнення Вадима Гутцайта проголосували 243 нардепа.
Рада звільнила Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту
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У четвер, 9 листопада, Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Зазначається, що це рішення підтримали 243 народних обранця.  

Виступаючи з трибуни, Гутцайт заявив, що після відставки з Мінспорту буде продовжувати роботу у Національному олімпійському комітеті.

Раніше ми писали, що міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву про відставку.

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