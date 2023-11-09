Рада звільнила Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту

У четвер, 9 листопада, Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Про це повідомили нардепи у соцмережах.
Зазначається, що це рішення підтримали 243 народних обранця.
Виступаючи з трибуни, Гутцайт заявив, що після відставки з Мінспорту буде продовжувати роботу у Національному олімпійському комітеті.
Раніше ми писали, що міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву про відставку.
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