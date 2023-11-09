В Україні не скасовували заочну та вечірню форми навчання, — підтвердили у МОН

У початковій версії проєкту закону дійсно була відповідна норма, але Рада проголосувала законопроєкт з урахуванням висновку профільного комітету.

Верховна Рада 8 листопада ухвалила закон, який регулює вступ до ВНЗ наступного року. Згідно з ним, реформування зазнають вечірня і заочна форми навчання. Однак стало відомо, що студенти все ж зможуть здобувати вищу освіту в такому форматі.

Так, парламент вирішив залишити заочну та вечірню форми навчання для бакалаврів та магістрів у 2024 році. Народні обранці прибрали зазначене положення із голосування та ухвалили законопроект без нього.

У законопроекті №10092, який підтримав парламент, був пункт про їх скасування. Але при розгляді члени освітнього комітету порекомендували забрати його. Таким чином за законопроект проголосували без нього.

Міністерство освіти та науки підтвердило, що заочну та вечірню форми навчання у вишах від наступного року не скасували. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Ухвалений законопроєкт передбачає такі зміни:

у 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти здійснюється за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років

у 2024 році випробування для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література)

здобувачі освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти у 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 навчальних роках, звільняються від проходження державної підсумкової атестації

для учнів, які завершують здобувати початкову середню освіту у 2024 році, проводиться державна підсумкова атестація в режимі пілотування

Серед іншого також була норма про скасування вступу на вечірню та заочну форму навчання. Проте комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій прибрав цю норму.

Таким чином у 2024 році абітурієнти зможуть вступати на заочну чи вечірню форму навчання.

За даними видання, виші ще не отримували накази про умови вступу.

«Наказ про умови вступу та роботу приймальної комісії буде складено приблизно у травні, але на основі ухваленого законопроєкту», - відповіли у приймальній комісії одного зі столичних ВНЗ.

Раніше голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак підтвердив, що заочну форму навчання для бакалаврів та магістрів не відмінять у 2024 році.

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