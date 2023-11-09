Верховна Рада призначила Наталію Кузнєцову членом Дорадчої групи експертів, яка проведе оцінку кандидатів до КСУ

Дорадча група експертів, що фільтруватиме кандидатів до КСУ повністю сформована.

Верховна Рада 9 листопада призначила доктора юридичних наук, професора кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка Національної академії правових наук Наталію Кузнєцову членом Дорадчої групи експертів, а на посаду заступника члена Дорадчої групи – доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ України, академіка Національної академії правових наук Василя Шакуна.

Слід зазначити, що більше кандидатів не було.

Як зазначає Комітет, 27 вересня 2023 року до Комітету надійшла пропозиція фракції політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді стосовно цих кандидатур. Отже, від інших фракцій претендентів не подали.

Комітет вирішив подати на розгляд Верховної Ради України відповідні кандидатури.

Як відомо, 20 серпня 2023 року набрав чинності Закон щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України №3277-ІХ.

Нагадаємо склад Дорадчої групи експертів, які перевірятимуть доброчесність та інші якості претендентів:

від Президента – директор Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Васильченко

директор Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від Ради суддів України – екс-голова Верховного Суду України Ярослав Романюк ,

, від Венеційської комісії і міжнародних та іноземних організацій – Ганна Сухоцка, Алеш Залар та Морін О’Коннор

від Верховної Ради – Наталія Кузнєцова

Перше засідання Дорадчої групи відбудеться 12 листопада 2023 року. На першому засідання планується вирішити організаційні питання, зокрема, питання обрання голови та секретаря Дорадчої групи експертів.

Автор: Наталя Мамченко

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