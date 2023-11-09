Єдиний держреєстр юросіб, фізичних осіб-підприємців може працювати нестабільно: коли та чому

Спеціалісти проводитимуть планові технічні роботи.

ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 00:00 до 04:00 10.11.2023 проводитиме планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (API ЄДР). Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«У зв’язку з чим, у вказаний період робота Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, може бути нестабільною.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», - сказано у повідомленні.

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