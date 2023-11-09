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Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

Верховна Рада ухвалила Закон про Державний бюджет України на 2024 рік

Парламент прийняв закон про Державний бюджет на наступний рік.

Науково-педагогічним працівникам встановлять мінімальний обсяг виконання наукової роботи у 500 годин на навчальний рік

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про встановлення максимального навчального навантаження науково-педагогічним працівникам.

  1. В Україні

Єдиний держреєстр юросіб, фізичних осіб-підприємців може працювати нестабільно: коли та чому

16:44, 9 листопада 2023
Спеціалісти проводитимуть планові технічні роботи.
Єдиний держреєстр юросіб, фізичних осіб-підприємців може працювати нестабільно: коли та чому
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ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 00:00 до 04:00 10.11.2023 проводитиме планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (API ЄДР). Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«У зв’язку з чим, у вказаний період робота Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, може бути нестабільною.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», - сказано у повідомленні.

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