Глава ООН з прав людини звинуватив і Ізраїль, і ХАМАС у військових злочинах

В ООН заявили, що дії ХАМАСу та Ізраїлю протягом жовтня можна розцінювати як військові злочини.

Джерело фото: armyinform

Голова ООН з прав людини висловив звинувачення як в адресу ХАМАСу, так і в адресу Ізраїлю у вчиненні військових злочинів протягом останнього місяця, коли тисячі палестинців були змушені втекти на південь через наступ Ізраїлю на позиції ісламістського угруповання бойовиків, – повідомляє CNN.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк визнав злочини, вчинені палестинськими збройними групами 7 жовтня, як жахливі, жорстокі та шокуючі, і класифікував їх як військові злочини, включаючи в себе також утримання заручників.

Водночас він наголосив, що колективне покарання палестинських мирних жителів, застосоване Ізраїлем, також є військовим злочином, разом із незаконною примусовою евакуацією цих мирних жителів.

Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом спалахнув 7 жовтня, коли бойовики ХАМАСу вдарили по Ізраїлю, забравши життя 1400 людей та викрадши приблизно 240 інших осіб, за даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Наступні атаки Ізраїлю на Сектор Газа призвели до гострої кризи в регіоні, спричинивши масове переміщення населення та гостру нестачу продуктів харчування, води, палива та лікарських засобів.

ЦАХАЛ закликав мирних жителів численні рази переїжджати в південну частину смуги, щоб уникнути бойових дій, і встановив щоденні коридори для їх евакуації, давши можливість їм виїхати, так як вони продовжували проводити атаки на позиції ХАМАСу в місті Газа та на півночі сектора Газа, стверджуючи, що це допомагатиме наносити удари по бойовиках, «де треба».

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