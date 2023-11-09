Родини, діти яких втратили особисті речі через пожежу у відпочинковому комплексі на Івано-Франківщині, отримають допомогу – КМДА

Інцидент трапився у відпочинковому комплексі на Івано-Франківщині, де в оздоровчій поїздці перебували 148 дітей із Києва.

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Родини киян, діти яких втратили особисті речі внаслідок пожежі у відпочинковому комплексі у вересні цього року, отримають матеріальну допомогу. За відповідне рішення проголосували 72 депутати.

Як ми розповідали, інцидент трапився у відпочинковому комплексі на Івано-Франківщині, де в оздоровчій поїздці перебували 148 дітей із Києва.

«На щастя, жодна дитина фізично не постраждала, проте згоріли всі їхні речі, зокрема одяг, взуття, електронні технічні засоби комунікації, документи. Сьогодні депутатський корпус прийняв рішення підтримати родини дітей та надати їм одноразову адресну матеріальну допомогу в розмірі 10 000 грн», – розповіла депутатка Київської міської ради Олеся Зубрицька.

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