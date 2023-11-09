Семьи, дети которых потеряли личные вещи из-за пожара в комплексе отдыха на Ивано-Франковщине, получат помощь – КГГА

Инцидент произошел в комплексе отдыха в Ивано-Франковской области, где в оздоровительной поездке находились 148 детей из Киева.

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Семья киевлян, дети которых потеряли личные вещи в результате пожара в комплексе отдыха в сентябре этого года, получат материальную помощь. За соответствующее решение проголосовали 72 депутата.

Как мы рассказывали, инцидент произошел в комплексе отдыха в Ивано-Франковской области, где в оздоровительной поездке находились 148 детей из Киева.

«К счастью, ни один ребенок физически не пострадал, однако сгорели все их вещи, в частности одежда, обувь, электронные технические средства коммуникации, документы. Сегодня депутатский корпус принял решение поддержать семьи детей и предоставить им одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 000 грн», – рассказала депутатка Киевского городского совета Олеся Зубрицкая.

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