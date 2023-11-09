Особенности дистанционной работы во время военного положения: напоминание Гоструда

При дистанционной работе работник самостоятельно определяет свое рабочее место и несет ответственность за обеспечение безопасных и безвредных условий труда.

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Специалисты управления инспекционной деятельности в Запорожской области разъяснили особенности дистанционной работы во время военного положения.

Дистанционная работа – это форма организации труда, при которой работник выполняет работу вне рабочих помещений или территории владельца или уполномоченного им органа, в любом месте по собственному выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Во время дистанционной работы:

работник самостоятельно определяет рабочее место;

работник распределяет рабочее время по своему усмотрению;

на работника не распространяются правила внутреннего распорядка, если иное не определено трудовым договором;

общая продолжительность рабочего времени не может превышать норму, установленную законодательством;

по согласованию между работником и работодателем исполнение работы может совмещаться с исполнением на рабочем месте в помещении или на территории работодателя;

работник имеет право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в соответствии с законодательством.

В случае введения дистанционной работы работник самостоятельно определяет свое рабочее место и несет ответственность за обеспечение безопасных и безвредных условий труда на нем. В то же время работодатель отвечает за безопасность и надлежащее техническое состояние оборудования и средств производства, передаваемых работнику для выполнения дистанционной работы. Также на работодателя возлагается обязанность систематического проведения инструктажа или обучения работника по вопросам охраны труда и противопожарной безопасности в пределах использования им оборудования и средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. Инструктаж или обучение могут проводиться дистанционно, в частности через видеосвязь. В таком случае, подтверждением их проведения считается факт обмена соответствующими электронными документами между работодателем и работником.

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