Налоговые ставки в первые годы легализации криптоактивов должны быть 5% для доходов физлиц и 18% для компаний, - Минцифры

Минцифры считает целесообразным установить механизмы легализации криптоактивов и соответствующие налоговые ставки.

Министерство цифровой трансформации сообщило, что Украина потеряла почти $50 млрд из-за отсутствия регуляции крипторынка. Соответствующие данные, по словам Минцифры, содержатся в исследовании Ukraine Economic Outlook.

Так, в период с 2016 по 2022 год отсутствие регуляции криптосектора привело к потерям Украины в размере $48,8 млрд ВВП и $4 млрд налоговых поступлений. Эти потери составляют ежегодно $7,0 млрд и $0,6 млрд соответственно.

Основная проблема – высокий уровень тенизации криптосектора, обусловленный отсутствием правового поля и налогового режима для его работы.

Итак, как отметили в Министерстве, будет способствовать детенизации криптосектора:

Создание специального конкурентного и стимулирующего налогового режима

Налоговая реформа для криптосектора создаст предпосылки для его детенизации и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Налоговые ставки в первые годы легализации криптоактивов должны составлять 5% для доходов физических лиц и 18% для компаний с дополнительной возможностью использования преимуществ налогового режима Дія .City.

.City. Установление стимулирующих налоговых ставок будет способствовать детенизации криптосектора, увеличению налоговых поступлений в бюджет и повысит инвестиционную привлекательность Украины для иностранного криптокапитала.

Напомним, что Еврокомиссия в своем Отчете от 8 ноября по отношению к Украине подчеркнула: «Что касается виртуальных активов, Украине нужно либо дополнить свой закон 2019 года, либо продолжить принятие нового всеобъемлющего закона о виртуальных активах, чтобы имплементировать соответствующие стандарты FATF. Соответствие Украины стандартам FATF и последующие реформы должны быть официально оценены Moneyval в рамках регулярного мониторинга и оценки».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.