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Податкові ставки в перші роки легалізації криптоактивів мають бути 5% для доходів фізосіб та 18% для компаній, - Мінцифри

12:08, 9 листопада 2023
Мінцифри вважає за доцільне встановити механізми легалізації криптоактивів і відповідні податкові ставки.
Податкові ставки в перші роки легалізації криптоактивів мають бути 5% для доходів фізосіб та 18% для компаній, - Мінцифри
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Міністерство цифрової трансформації повідомило, що Україна втратила майже $50 млрд через відсутність регуляції крипторинку. Відповідні дані, за словами Мінцифри, містяться у дослідженні Ukraine Economic Outlook.

Так, у період з 2016 до 2022 року відсутність регуляції криптосектору призвела до втрат України в розмірі $48,8 млрд ВВП та $4 млрд податкових надходжень. Ці втрати становлять щорічно $7,0 млрд і $0,6 млрд відповідно.

Основна проблема — високий рівень тінізації криптосектору, зумовлений відсутністю правового поля та податкового режиму для його роботи.

Отже, як зазначили у Міністерстві, сприятиме детінізації криптосектору:

  • Створення спеціального конкурентного та стимулювального податкового режиму
  • Податкова реформа для криптосектору створить передумови для його детінізації та сприятиме збільшенню податкових надходжень до бюджету.
  • Податкові ставки в перші роки легалізації криптоактивів мають становити 5% для доходів фізичних осіб та 18% для компаній з додатковою можливістю використання переваг податкового режиму Дія.City.
  • Встановлення стимулювальних податкових ставок сприятиме детінізації криптосектору, збільшенню податкових надходжень до бюджету та підвищить інвестиційну привабливість України для іноземного криптокапіталу.

Нагадаємо, що Єврокомісія у своєму Звіті від 8 листопада стосовно України підкреслила: «Що стосується віртуальних активів, Україні потрібно або доповнити свій закон 2019 року, або продовжити ухвалення нового всеосяжного закону про віртуальні активи, щоб імплементувати відповідні стандарти FATF. Відповідність України стандартам FATF і подальші реформи мають бути офіційно оцінені Moneyval у рамках регулярного моніторингу та оцінки».

Автор: Наталя Мамченко

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