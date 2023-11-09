Поліція назвала кількість ДТП у Києві за участю пішоходів з початку 2023 року

Загалом з початку року у Києві в ДТП постраждали сотні людей.

Патрульна поліція Києва повідомила, що від початку року у столиці сталося 589 ДТП за участю пішоходів, в яких загинуло 52 людини та 510 — травмовано. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У поліції зазначили, щоб уникнути небезпечних ситуацій на дорозі, треба дотримуватись основних правил:

Водій транспортного засобу згідно з п. 18. 1 ПДР, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

Пішоходу згідно з п. 4. 14 (а) та 4. 14 (б) ПДР забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, а також раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід.

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