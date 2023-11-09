Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада призначила Наталію Кузнєцову членом Дорадчої групи експертів, яка проведе оцінку кандидатів до КСУ

Дорадча група експертів, що фільтруватиме кандидатів до КСУ повністю сформована.

Податкові ставки в перші роки легалізації криптоактивів мають бути 5% для доходів фізосіб та 18% для компаній, - Мінцифри

Мінцифри вважає за доцільне встановити механізми легалізації криптоактивів і відповідні податкові ставки.

Спрощений порядок отримання статусу УБД, – що передбачено новим законом

Верховна Рада внесла зміни щодо отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Медичне обслуговування військовослужбовців у Феофанії та центрі клінічної медицини ДУС: парламент прийняв зміни

Верховна Рада ухвалила зміни щодо надання військовослужбовцям права на безоплатне медичне обслуговування також і у Державній науковій установі Державного управління справами.

Податкові перевірки бізнесу повертаються з 1 грудня, — парламент ухвалив закон

Верховна Рада прийняла закон про відновлення податкових перевірок з 1 грудня: кого включать до плану-графіка проведення документальних планових перевірок

  1. В Україні

Поліція назвала кількість ДТП у Києві за участю пішоходів з початку 2023 року

11:56, 9 листопада 2023
Загалом з початку року у Києві в ДТП постраждали сотні людей.
Поліція назвала кількість ДТП у Києві за участю пішоходів з початку 2023 року
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Патрульна поліція Києва повідомила, що від початку року у столиці сталося 589 ДТП за участю пішоходів, в яких загинуло 52 людини та 510 — травмовано. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У поліції зазначили, щоб уникнути небезпечних ситуацій на дорозі, треба дотримуватись основних правил:

Водій транспортного засобу згідно з п. 18. 1 ПДР, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

Пішоходу згідно з п. 4. 14 (а) та 4. 14 (б) ПДР забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, а також раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео