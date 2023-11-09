Спрощений порядок отримання статусу УБД, – що передбачено новим законом

Верховна Рада внесла зміни щодо отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Джерело фото: armyinform.com.ua

8 листопада Верховна Рада ухвалила як Закон законопроект 9141 «Про внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо спрощення процедури надання особам статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України».

Вносяться зміни до статей 6, 7 і 10-1 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», якими встановлюється спрощений порядок надання статусу учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях та у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України, а у разі загибелі/смерті таких осіб – надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України.

Отже, для встановлення відповідного статусу зазначені вище особи (члени сімей таких осіб) повинні:

подати заяву (звернення) в паперовій або електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та/або Єдиного державного реєстру ветеранів війни в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, до органу, який уповноважений надавати статус, із зазначенням відомостей, необхідних для надання відповідного статусу, або додати копії відповідних документів (за наявності), засвідчені підписом суб’єкта звернення;

за відсутності таких документів (відомостей), вони витребовуються в уповноваженого органу або в особи в рамках міжвідомчої взаємодії суб'єктів владних повноважень у формі документів або відомостей;

уповноважений орган або особа зобов’язані надати запитувані документи (відомості) або повідомити обґрунтовану причину їхньої відсутності;

після отримання відповіді на запит орган, уповноважений надавати відповідний статус, приймає рішення про надання відповідного статусу.

Закон встановлює чіткі строки. Так, у разі відсутності таких документів (відомостей) вони витребовуються в уповноваженого органу або в особи у рамках міжвідомчої взаємодії суб'єктів владних повноважень у формі документів або відомостей, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дати надходження заяви (звернення).

Уповноважений орган або особа зобов’язані надати запитувані документи (відомості) або повідомити обґрунтовану причину їхньої відсутності не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати надходження такого запиту.

Не пізніше ніж через 10 календарних днів після отримання відповіді на запит приймається рішення про надання відповідного статусу.

Разом з тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», Головне юридичне управління зауважило низку проблем у законопроекті, які можуть заважати його повноцінній реалізації.

Автор: Наталя Мамченко

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