Україна «б’є всі рекорди», однак ніхто не може назвати термінів вступу до Євросоюзу, — посол ЄС

За словами Катаріни Матернової, процес розширення не є фізичним, тому не існує математичних формул, які його визначали б.

Фото: Громадське телебачення

Терміни вступу України до Євросоюзу нікому не відомі, однак країна «б’є всі рекорди» і багато чого залежатиме саме від неї. Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає «Інтерфакс-Україна».

«Учора (8 листопада – ред.) у Верховній Раді я сказала, що немає нічого звичайного, коли йдеться про Україну і розширення ЄС. Ви б'єте всі рекорди. Ви відправили анкету-опитувальник через два тижні. Такого ніколи не було в історії. Тому ніхто не може назвати термінів, але багато чого залежатиме від вас. А також, і це те, що нам потрібно пам'ятати, йдеться не тільки про вашу волю і здатність реформуватися під час війни, якою вражаючою вона не була б, а також про здатність Європейського Союзу реформувати себе», - зазначила Матернова.

За її словами, процес розширення не є фізичним, тому не існує математичних формул, які його визначали б.

«Для розширення вам потрібні по суті два основні елементи. Одним із них є політична воля з обох сторін і технічні можливості з обох сторін, знову ж таки. А коли деякі з цих елементів відсутні, це може затягнутися», - пояснила посол.

Матернова нагадала, що це перше десятиліття в історії Європейського Союзу (у період з 2013-го до 2023 року), у якому не відбувалося розширення ЄС. За її словами, це було одночасно через відсутність реформ, але й переважно через відсутність політичної волі.

«ЄС не хотів розширюватися, і жахлива війна і жахлива ціна, яку платять українці, фактично створили імпульс і реалізацію. Отже, нині ми перебуваємо в новій реальності з новим імпульсом до розширення. Тому, як Україна зможе швидко виконувати технічну роботу, вона також буде підштовхувати політичний процес», - додала посол.

Раніше ми писали, що Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України.

Також Україні рекомендують ухвалити закон про лобіювання і збільшити штат для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Додамо, що Стефанішина розповіла, від чого залежатиме тривалість переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Крім того, Зеленський доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

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