Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада назначила Наталью Кузнецову членом Совещательной группы экспертов, которая проведет оценку кандидатов в КСУ

Совещательная группа экспертов, которая будет фильтровать кандидатов в КСУ, полностью сформирована.

Налоговые ставки в первые годы легализации криптоактивов должны быть 5% для доходов физлиц и 18% для компаний, - Минцифры

Минцифры считает целесообразным установить механизмы легализации криптоактивов и соответствующие налоговые ставки.

Упрощенный порядок получения статуса УБД, – что предусмотрено новым законом

Верховная Рада внесла изменения относительно получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Медицинское обслуживание военнослужащих в Феофании и центре клинической медицины ГУД: парламент принял изменения

Верховная Рада приняла изменения о предоставлении военнослужащим права на бесплатное медицинское обслуживание также и в Государственном научном учреждении Государственного управления делами.

Налоговые проверки бизнеса возвращаются с 1 декабря, — парламент принял закон

Верховная Рада приняла закон о возобновлении налоговых проверок с 1 декабря: кого включат в план-график проведение документальных плановых проверок

  1. В Украине

Украина «бьет все рекорды», однако никто не может назвать сроки вступления в Евросоюз, — посол ЕС

12:00, 9 ноября 2023
По словам Катарины Матерновой, процесс расширения не является физическим, поэтому не существует математических формул, которые бы его определяли.
Украина «бьет все рекорды», однако никто не может назвать сроки вступления в Евросоюз, — посол ЕС
Фото: Громадське телебачення
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Сроки вступления Украины в Евросоюз никому не известны, однако страна «бьет все рекорды» и будет многое зависеть именно от нее. Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, передает «Интерфакс-Украина».

«Вчера (8 ноября – ред.) в Верховной Раде я сказала, что нет ничего обычного, когда речь идет об Украине и расширении ЕС. Вы бьете все рекорды. Вы отправили анкету-опросник через две недели. Такого никогда не было в истории. Поэтому никто не может назвать термины, но многое будет зависеть от вас. А также, и это то, что нам нужно помнить, речь идет не только о вашей свободе и способности реформироваться во время войны, какой бы поразительной она не была, а также о способности Европейского Союза реформировать себя», - отметила Матернова.

По ее словам, процесс расширения не является физическим, поэтому не существует математических формул, которые бы его определяли.

«Для расширения вам нужны по существу два основных элемента. Одним из них является политическая воля с обеих сторон и технические возможности с обеих сторон опять же. А когда некоторые из этих элементов отсутствуют, это может затянуться», – объяснила посол.

Матернова напомнила, что это первое десятилетие в истории Европейского Союза (в период с 2013-го по 2023 год), в котором не происходило расширение ЕС. По ее словам, это было одновременно из-за отсутствия реформ, но и преимущественно из-за отсутствия политической воли.

«ЕС не хотел расширяться, и ужасная война и ужасная цена, которую платят украинцы, фактически создали импульс и реализацию. Итак, сейчас мы находимся в новой реальности с новым импульсом к расширению. Потому, как Украина сможет быстро выполнять техническую работу, она также будет подталкивать политический процесс», - добавила посол.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине.

Также Украине рекомендуют принять закон о лоббировании и увеличить штат для открытия переговоров по вступлению в ЕС.

Добавим, что Стефанишин рассказала, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Кроме того, Зеленский поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению Украины в Евросоюз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео