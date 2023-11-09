Украина «бьет все рекорды», однако никто не может назвать сроки вступления в Евросоюз, — посол ЕС

По словам Катарины Матерновой, процесс расширения не является физическим, поэтому не существует математических формул, которые бы его определяли.

Фото: Громадське телебачення

Сроки вступления Украины в Евросоюз никому не известны, однако страна «бьет все рекорды» и будет многое зависеть именно от нее. Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, передает «Интерфакс-Украина».

«Вчера (8 ноября – ред.) в Верховной Раде я сказала, что нет ничего обычного, когда речь идет об Украине и расширении ЕС. Вы бьете все рекорды. Вы отправили анкету-опросник через две недели. Такого никогда не было в истории. Поэтому никто не может назвать термины, но многое будет зависеть от вас. А также, и это то, что нам нужно помнить, речь идет не только о вашей свободе и способности реформироваться во время войны, какой бы поразительной она не была, а также о способности Европейского Союза реформировать себя», - отметила Матернова.

По ее словам, процесс расширения не является физическим, поэтому не существует математических формул, которые бы его определяли.

«Для расширения вам нужны по существу два основных элемента. Одним из них является политическая воля с обеих сторон и технические возможности с обеих сторон опять же. А когда некоторые из этих элементов отсутствуют, это может затянуться», – объяснила посол.

Матернова напомнила, что это первое десятилетие в истории Европейского Союза (в период с 2013-го по 2023 год), в котором не происходило расширение ЕС. По ее словам, это было одновременно из-за отсутствия реформ, но и преимущественно из-за отсутствия политической воли.

«ЕС не хотел расширяться, и ужасная война и ужасная цена, которую платят украинцы, фактически создали импульс и реализацию. Итак, сейчас мы находимся в новой реальности с новым импульсом к расширению. Потому, как Украина сможет быстро выполнять техническую работу, она также будет подталкивать политический процесс», - добавила посол.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине.

Также Украине рекомендуют принять закон о лоббировании и увеличить штат для открытия переговоров по вступлению в ЕС.

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Кроме того, Зеленский поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению Украины в Евросоюз.

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