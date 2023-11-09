ГБР сообщило о подозрении офицеру ВСУ, который подарил гранаты помощнику Залужного Частякову

Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Фото: УП

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты Геннадию Частякову. Об этом говорится в пресс-службе ГБР.

Как сообщают в ведомстве, офицер получил без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат «DM 51A2» и принес их в свой служебный кабинет.

«Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств.

Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ).

Напомним, что 6 ноября 2023 во время распаковки подарка произошел подрыв гранаты, в результате чего Геннадий Частяков погиб. На следующий день Офис Генпрокурора определил подследственность в уголовном производстве по ГБР.

Досудебное следствие продолжается, сотрудники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием и пока не исключают ни одной из версий.

Ранее мы писали, что под Киевом в результате взрыва гранаты погиб помощник Залужного Геннадий Частяков.

Также сообщалось, что помощнику Залужного Частякову «подарочный набор» презентовал коллега.

Кроме того, глава МВД рассказал о гибели Геннадия Частякова.

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