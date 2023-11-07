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Боевые гранаты и бутылка виски: помощнику Залужного Частякову «подарочный набор» презентовал коллега, — СМИ

08:04, 7 ноября 2023
Частяков воспринял гранаты за рюмки специфической формы.
Боевые гранаты и бутылка виски: помощнику Залужного Частякову «подарочный набор» презентовал коллега, — СМИ
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в результате несчастного случая в собственном доме погиб помощник Главнокомандующего ВСУ Залужного Геннадий Частяков. Известно, что он получил в подарок несколько гранат и бутылку виски.

«Подарочный набор» с боевыми гранатами представил помощнику Главнокомандующего ВСУ Частякову его коллега, полковник Тимченко. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на источники.

Частяков воспринял гранаты за рюмки специфической формы.

Отмечается, что Тимченко рассказал правоохранителям, что решил положить в деревянную коробку для именинника бутылку виски Black Label и 6 боевых гранат. Три свидетеля, при которых полковник вручал подарок, подтвердили эти показания.

«Тебя удивить тяжело - поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски», - сказал Тимченко Частякову.

Источники указывают, что, очевидно, Частяков воспринял это как шутку, потому что впоследствии забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы.

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