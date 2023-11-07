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Бойові гранати та пляшка віскі: помічнику Залужного Частякову «подарунковий набір» презентував колега, — ЗМІ

08:04, 7 листопада 2023
Частяков сприйняв гранати за чарки специфічної форми.
Бойові гранати та пляшка віскі: помічнику Залужного Частякову «подарунковий набір» презентував колега, — ЗМІ
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Як писала «Судово-юридична газета», внаслідок нещасного випадку у власному будинку загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ Залужного Геннадій Частяков. Відомо, що він отримав у подарунок декілька гранат, а також пляшку віскі.

«Подарунковий набір» з бойовими гранатами презентував помічнику Головнокомандувача ЗСУ Частякову його колега, полковник Тімченко. Про це повідомляють «Українські новини» із посиланням на джерела.

Частяков сприйняв гранати за чарки специфічної форми.

Зазначається, що Тімченко розповів правоохоронцям, що вирішив покласти до дерев'яної коробки для іменинника пляшку віскі «Black Label» та 6 бойових гранат. Троє свідків, при яких полковник вручав подарунок, підтвердили ці свідчення.

«Тебе здивувати важко - тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі», - сказав Тімченко Частякову.

Джерела вказують, що, очевидно, Частяков сприйняв це як жарт, бо згодом забрав дітей зі школи та з ними почав розбирати подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми.

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