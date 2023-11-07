Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд оставляет без рассмотрения документы, поданные без соблюдения закона об обязательной регистрации электронных кабинетов

В ходатайстве об ознакомлении с материалами дела представитель юрлица должен указать сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета, - КГС Верховного Суда.

На оплату труда помощников-консультантов одного депутата нужно 107,8 тысяч грн в месяц, - стал известен проект сметы Верховной Рады

В целом на оплату труда в Верховной Раде в 2024 году планируют потратить 2,173 млрд грн.

Прокурор по дороге в судебное заседание употребляла алкоголь, а затем ее остановила полиция

Прокурорская «дисциплинарка» не оценила приключений прокурора в рабочее время, но женщина смогла убедить, что у нее произошел нервный срыв.

Большая Палата ВС отступила от вывода о том, что истребовать можно только индивидуально определенное имущество или имущество, выделенное в натуре

Апелляционный суд отказал в истребовании из чужого незаконного владения доли спорного имущества по тем основаниям, что идеальные части совладельцев недвижимого имущества не выделены, а решение об установлении порядка совместного пользования имущества отсутствует, но Большая Палата Верховного Суда с этим не согласилась.

В аппаратах местных и апелляционных судов не хватает 4 731 работника аппарата – Министерство финансов

В 2023 году из аппаратов судов уволились 765 работников аппаратов судов.

  1. В Украине

Сколько необходимо хранить первичные документы в случае ликвидации юридического лица

12:35, 7 ноября 2023
В ГНС сообщили, что налогоплательщики обязаны обеспечить хранение учетных документов и информации в течение определенных законодательством сроков.
Сколько необходимо хранить первичные документы в случае ликвидации юридического лица
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Налоговая служба в Запорожской области объясняет, какие сроки предусмотрены для хранения документов, связанных с уплатой налогов, в случае процедуры прекращения юридического лица.

Так, согласно п. 44.1 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета , финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Если документы, определенные в п. 44.1 НКУ, связаны с предметом проверки, проведением процедуры административного обжалования принятого по ее результатам налогового уведомления – решения или судебного разбирательства, такие документы должны храниться до окончания проверки и предусмотренного законом срока обжалования принятых по ее результатам решений и/или разрешение дела судом, но не меньше сроков, предусмотренных п. 44.3 НКУ (п. 44.4 НКУ).

Пунктом 44.3 НКУ предусмотрено, что налогоплательщики обязаны обеспечить хранение документов, определенных п. 44.1 НКУ, а также документов, связанных с выполнением требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в течение определенных законодательством сроков, но не менее как 1095 дней (2555 дней – для документов и информации, необходимой для осуществления налогового контроля за трансфертным ценообразованием в соответствии со ст. 39 и 39-2 НКУ) со дня представления налоговой отчетности, для составления которой используются указанные документы, а в случае ее непредставления – из предусмотренного НКУ предельного срока представления такой отчетности и документов, связанных с выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, – не менее 1095 дней со дня осуществления соответствующей хозяйственной операции (для соответствующих разрешительных документов – не менее 1095 дней со дня истечения срока их действия).

В случае ликвидации налогоплательщика документы, определенные п. 44.1 НКУ, за период деятельности налогоплательщика не менее 1095 дней (2555 дней – для документов и информации, необходимой для осуществления налогового контроля за трансфертным ценообразованием в соответствии со ст. 39 и 39-2 НКУ ), предшествовавшие дате ликвидации налогоплательщика, в установленном законодательством порядке передаются в архив.

Предусмотренные п. 44.3 НКУ сроки хранения документов продлеваются на период остановки отсчета срока давности в случаях, предусмотренных п. 102.3 НКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва