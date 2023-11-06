Неосторожное обращение с боеприпасом: в МВД назвали предварительную версию гибели помощника Залужного, видео

Представитель МВД Марьяна Рева заявила, что все обстоятельства выясняются, но, по имеющимся сейчас данным, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом.

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Как известно, в Киевской области трагически погиб помощник Главнокомандующего ВСУ майор Геннадий Частяков. Генерал Валерий Залужный заявил, что в День рождения Частякова в одном из подарков сработало взрывное устройство.

Впоследствии эту информацию прокомментировали в МВД.

Как сообщила представитель Министерства внутренних дел Марьяна Рева в эфире телеканала "Эспрессо", сейчас версия гибели помощника Залужного — несчастный случай. По имеющимся сейчас данным, "это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом", сказала Рева.

"По той информации, которая поступила от полиции и прибывшей на место вызова следственно-оперативной группы, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом", - сообщила Марьяна Рева.

По ее словам, начато досудебное расследование по факту гибели человека, а также по ст. 263 УК "Незаконное обращение с боеприпасами".

"Все обстоятельства будут изучены тщательно и объективно. Сейчас информация поступает в режиме реального времени, поэтому необходимо дать возможность следователям поработать, собрать доказательную базу, провести все экспертизы, опросы в рамках досудебного расследования. Тогда у нас будет объективная картина. 13-летний сын по нашим данным получил тяжкие повреждения и находится под наблюдением врачей", - добавила представитель МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области погиб помощник Главнокомандующего Залужного, а его сын тяжело ранен.

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