Необережне поводження з боєприпасом: у МВС назвали попередню версію загибелі помічника Залужного, відео

Речниця МВС Мар’яна Рева заявила, що всі обставини зясовується, але за тими даними, які є зараз, це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом.

Фото: УП

Як відомо, на Київщині трагічно загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ майор Геннадій Частяков. Генерал Валерій Залужний заявив, що у День народження Частякова в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.

Згодом цю інформацію прокоментували в МВС.

Як повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева в ефірі телеканалу "Еспресо", наразі версія загибелі помічника Залужного — нещасний випадок. За тими даними, які є зараз, "це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом", сказала Рева.

"За тією інформацією, яка надійшла від поліції та слідчо-оперативної групи, що прибула на місце виклику, це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом», - повідомила Мар’яна Рева.

За її словами, розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини а також за ст. 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами".

«Всі обставини будуть вивчені ретельно та об'єктивно. Зараз інформація надходить в режимі реального часу, тому потрібно дати можливість слідчим попрацювати, зібрати доказову базу, провести всі експертизи, опитування в рамках досудового розслідування. Тоді ми будемо мати об'єктивну картину. 13-річний син за нашими даними зазнав тяжких ушкоджень та перебуває під наглядом лікарів", - додала речниця МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині загинув помічник Головнокомандувача Залужного, а його син тяжко поранений.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.