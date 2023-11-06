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Необережне поводження з боєприпасом: у МВС назвали попередню версію загибелі помічника Залужного, відео

22:09, 6 листопада 2023
Речниця МВС Мар’яна Рева заявила, що всі обставини зясовується, але за тими даними, які є зараз, це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом.
Необережне поводження з боєприпасом: у МВС назвали попередню версію загибелі помічника Залужного, відео
Фото: УП
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Як відомо, на Київщині трагічно загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ майор Геннадій Частяков. Генерал Валерій Залужний заявив, що у День народження Частякова в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій. 

Згодом цю інформацію прокоментували в МВС.

Як повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева в ефірі телеканалу "Еспресо", наразі версія загибелі помічника Залужного — нещасний випадок. За тими даними, які є зараз, "це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом", сказала Рева.

"За тією інформацією, яка надійшла від поліції та слідчо-оперативної групи, що прибула на місце виклику, це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом», - повідомила Мар’яна Рева.

За її словами, розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини а також за ст. 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами". 

«Всі обставини будуть вивчені ретельно та об'єктивно. Зараз інформація надходить в режимі реального часу, тому потрібно дати можливість слідчим попрацювати, зібрати доказову базу, провести всі експертизи, опитування в рамках досудового розслідування. Тоді ми будемо мати об'єктивну картину. 13-річний син за нашими даними зазнав тяжких ушкоджень та перебуває під наглядом лікарів", - додала речниця МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині загинув помічник Головнокомандувача Залужного, а його син тяжко поранений.

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