Необережне поводження з боєприпасом: у МВС назвали попередню версію загибелі помічника Залужного, відео

Як відомо, на Київщині трагічно загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ майор Геннадій Частяков. Генерал Валерій Залужний заявив, що у День народження Частякова в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.
Згодом цю інформацію прокоментували в МВС.
Як повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева в ефірі телеканалу "Еспресо", наразі версія загибелі помічника Залужного — нещасний випадок. За тими даними, які є зараз, "це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом", сказала Рева.
"За тією інформацією, яка надійшла від поліції та слідчо-оперативної групи, що прибула на місце виклику, це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом», - повідомила Мар’яна Рева.
За її словами, розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини а також за ст. 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами".
«Всі обставини будуть вивчені ретельно та об'єктивно. Зараз інформація надходить в режимі реального часу, тому потрібно дати можливість слідчим попрацювати, зібрати доказову базу, провести всі експертизи, опитування в рамках досудового розслідування. Тоді ми будемо мати об'єктивну картину. 13-річний син за нашими даними зазнав тяжких ушкоджень та перебуває під наглядом лікарів", - додала речниця МВС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині загинув помічник Головнокомандувача Залужного, а його син тяжко поранений.
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