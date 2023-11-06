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Загибель воїнів 128 бригади: командира Дмитра Лисюка відсторонили від посади на час слідства

21:37, 6 листопада 2023
Президент Зеленський повідомив, що буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу ворожої аеророзвідки.
Загибель воїнів 128 бригади: командира Дмитра Лисюка відсторонили від посади на час слідства
Фото: 128 бригада
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Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив про відсторонення командира 128 ОГШБ Дмитра Лисюка на час розслідування загибелі воїнів під час нагородження у прифронтовому селі Запорізькій області. 

"Провів засідання Ставки. Перше питання – це трагедія з воїнами нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Доповідали військові, міністр оборони, керівник Служби безпеки України. Конкретика – що вже вдалося зʼясувати з обставин трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав, зокрема, головний інспектор Міноборони Воронченко. Командира бригади відсторонено на час слідства. Уся ситуація розбирається похвилинно. І буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення відповідальності, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що росія завдала удару по скупченню військових 128 ОГШБ під час нагородження у прифронтовому селі Запорізькій області. За даними ЗМІ, Лисюк вижив, тому що запізнився на нагородження. 

ДБР розпочало службове розслідування через російський удар по 128-й бригаді. 

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