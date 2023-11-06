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  1. В Україні

Я вважаю, що зараз вибори не на часі, — Зеленський

21:16, 6 листопада 2023
Президент у вечірньому зверненні: Всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально якось так легковажно та граючись, вкидати в суспільство тематику виборів.
Я вважаю, що зараз вибори не на часі, — Зеленський
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 6 листопада заявив, що зараз не час готуватися до виборів, а слід сконцентруватися на боротьбі проти окупантів. За його словами, Україні потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах.

"Усі ми розуміємо, що зараз воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально якось так легковажно та граючись, вкидати в суспільство тематику виборів.

Я очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які об’єктивно є перед нашою державою зараз. Це стосується і цивільних органів влади і військових елементів держави і урядовців з Верховною Радою і СБУ та інших правоохоронних органів", - сказав Президент.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що  Зеленський розглядає можливість проведення виборів навесні 2024 року. 

Також раніше Зеленський казав у якому випадку балотуватиметься на другий президентський термін.

Ми писали, що Президент наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

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