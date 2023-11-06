Я считаю, что сейчас выборы не ко времени, — Зеленский

Президент в вечернем обращении: Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов.

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во время видеообращения 6 ноября заявил, что сейчас не время готовиться к выборам, а следует сконцентрироваться на борьбе против оккупантов. По его словам, Украине нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне – всем в государстве, и особенно на региональном уровне, в тыловых городах.

"Все мы понимаем, что сейчас военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов.

Я ожидаю от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов относительно задач, которые объективно перед нашим государством сейчас. Это касается и гражданских органов власти и военных элементов государства и правительственных чиновников с Верховной Радой и СБУ и других правоохранительных органов", - сказал Президент.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский рассматривает возможность проведения выборов весной 2024 года.

Зеленский говорил, в каком случае будет баллотироваться на второй президентский срок.

Мы писали, что Президент отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ.

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