Зеленский рассматривает возможность проведения выборов весной 2024 года, — Кулеба

Президент рассматривает и взвешивает разные «за» и «против».

Фото: Слово и Дело

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность выборов весной 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Sky News.

«Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает разные «за» и «против», – отметил он.

Кулеба добавил, что проведение президентских выборов во время войны с россией будет сопровождаться беспрецедентными трудностями.

Напомним, Владимир Зеленский ответил, в каком случае будет баллотироваться на второй президентский срок.

Ранее мы писали, что Президент отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВТО.

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