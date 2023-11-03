Во Львове уволили настоятеля Андреевской церкви, где снимался клип Жадана и Соловий

Курия Андреевской церкви решила уволить настоятеля после съемок скандального клипа.

Источник фото: hromadske

Во Львове уволили настоятеля Андреевской церкви УГКЦ, где проводились съемки скандального клипа с участием Сергея Жадана и Кристины Соловий. Об этом информирует Канцелярия Курии Львовской Архиепархии УГКЦ.

По распоряжению Курии, настоятель о. Михаила Николая Лучкива был отстранен от должности настоятеля прихода святого Андрея в городе Львове с 1 ноября 2023 года. Это решение было принято в связи с изменениями, произошедшими в Провинции Отцов Василиан Святейшего Спасителя в Украине.

Напомним, что 20 октября известные украинские исполнители, Сергей Жадан и Кристина Соловий, презентовали совместный музыкальный клип. Часть съемок состоялась в храме святого Андрея во Львове, что вызвало скандальные обсуждения в обществе.

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