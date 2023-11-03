У Львові звільнили настоятеля Андріївської церкви, де знімався кліп Жадана і Соловій

Курія Андріївської церкви вирішила звільнити настоятеля після зйомок скандального кліпу.

Джерело фото: hromadske

У Львові звільнили настоятеля Андріївської церкви УГКЦ, де проводилися зйомки скандального кліпу за участю Сергія Жадана та Христини Соловій. Про це інформує Канцелярія Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ.

За розпорядженням Курії, настоятеля о. Михайла Миколу Лучківа було усунено з посади пароха парафії святого Андрія в місті Львові з 1 листопада 2023 року. Це рішення було прийнято в зв'язку із змінами, що сталися в Провінції Отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні.

Нагадаємо, що 20 жовтня відомі українські виконавці, Сергій Жадан та Христина Соловій, презентували спільний музичний кліп. Частина зйомок відбулася в храмі святого Андрія в Львові, що викликало скандальні обговорення у суспільстві.

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