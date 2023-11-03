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НАПК и Счетная палата рекомендуют Минобороны устранить коррупционные риски в сфере закупок

16:34, 3 ноября 2023
В НАПК отметили, что среди основных причин распространенности коррупции в закупках Минобороны – отсутствие действенного контроля за целевым использованием поставщиками бюджетных средств, полученных в качестве предоплаты.
НАПК и Счетная палата рекомендуют Минобороны устранить коррупционные риски в сфере закупок
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Национальное агентство по предотвращению коррупции и Счетная палата рекомендуют Министерству обороны Украины устранить коррупционные риски в сфере закупок. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

НАЗК проводить моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Міністерства оборони України, у ході якого ідентифіковано низку ризиків, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Серед основних причин поширеності корупції в закупівлях Міноборони – відсутність дієвого контролю за цільовим використанням постачальниками бюджетних коштів, отриманих як передоплата.

Так, більшість постачальників Міноборони отримують передоплату за договорами на рахунки, відкриті у комерційних банках, у зв’язку з чим виникає ризик використання відповідних бюджетних коштів постачальниками всупереч їх цільовому призначенню (розміщення на депозитних рахунках, виконання власних зобов’язань за іншими договорами, надання фінансової допомоги пов’язаним юридичним особам). Такі зловживання постачальників можуть призводити до виникнення дебіторської заборгованості, відтермінування строків виконання, неналежного виконання чи невиконання договірних зобов’язань перед Міністерством.

Враховуючи важливість мінімізації корупційних ризиків у закупівлях, Національне агентство звернулось до Міноборони з рекомендаціями щодо їх усунення.

Зокрема, Міністерству рекомендовано при проведенні оборонних закупівель на умовах попередньої оплати перераховувати кошти на небюджетні рахунки постачальників, відкриті в органах Державної казначейської служби. Надалі ці кошти можуть бути використані виключно на цілі, визначені умовами договорів з наданням для здійснення платежів підтвердних документів органам казначейської служби.

Таким чином реалізується можливість здійснити подвійний контроль за коштами: від закупівельника та від казначейства, мінімізувати корупційні ризики та уникнути дебіторської заборгованості, яка спричинена тим, що авансові платежі перераховуються компаніям, які виявляються недоброчесними та надалі не виконують належним чином взятих на себе договірних зобов’язань.

Впровадження зазначених рекомендацій потребує вжиття Міноборони низки заходів:

ініціювати внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2017 № 1070, що регламентує порядок здійснення попередньої оплати розпорядниками бюджетних коштів;

затвердити відомче положення щодо здійснення попередньої оплати, передбачити відповідні умови у договорах на закупівлю товарів, робіт і послуг. 

Рахункова палата у Звіті про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, передбачених Міністерству оборони України для придбання речового майна та забезпечення харчування військовослужбовців ЗСУ, рекомендує Міноборони запровадити зазначені рекомендації НАЗК як такі, що “нівелюють корупційні ризики щодо втрат бюджетних коштів унаслідок неефективного та незаконного їх використання в рамках здійснення розрахунків (попередня оплата) за укладеними договорами щодо закупівлі товарів, робіт і послуг”.

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