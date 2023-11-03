Как начисляется пеня в случае административного или судебного обжалования: разъяснение

Налоговая объяснила, когда в случае администрации пеня не начисляется.

Государственная налоговая служба в Черкасской области рассказывает, как начисляется пеня в случае административного и/или судебного обжалования НПР, если решение принято в пользу органа ГНС.

Не позднее следующего рабочего дня после дня вручения плательщику, в частности, налогового уведомления-решения (ППР) или получения информации об их вручении составившего документ работник структурного подразделения вносит дату вручения документа в подсистему, обеспечивающую отображение результатов контрольно-проверочной работы (абзац первый п. 1 подраздел 3 разд. V Порядка ведения налоговыми органами оперативного учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Минфина от 12.01.2021 №5, далее – Порядок №5). ППР, принятые контролирующим органом, могут быть обжалованы в административном или судебном порядке (п. 56.1 НКУ).

Согласно п. 56.8 НКУ контролирующий орган, рассматривающий жалобу налогоплательщика, обязан принять мотивированное решение и отправить его в течение 20 календарных дней, следующих за днем получения жалобы, в адрес налогоплательщика средствами почтовой связи (с уведомлением о вручении) или электронной связи (с соблюдением требований, определенных п. 42.4 НКУ), или предоставить ему расписку.

При этом руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) контролирующего органа может принять решение о продлении срока рассмотрения жалобы налогоплательщика свыше 20-дневного срока, определенного в п. 56.8 НКУ, но не более 60 календарных дней, и в письменном виде или в электронной форме средствами электронного связи (с соблюдением требований, определенных п. 42.4 НКУ) сообщить об этом налогоплательщику до истечения срока, определенного в п. 56.8 НКУ (п. 56.9 НКУ).

Порядок начисления пени определен ст. 129 НКУ.

Так, согласно пп. 129.1.1 и 129.1.2 НКУ начисление пени начинается:

при начислении контролирующим органом налогового обязательства в установленных НК случаях, не связанных с проведением проверки, или при начислении контролирующим органом денежного обязательства, определенного по результатам проверки, начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты плательщиком налогов такого обязательства, определенного в НПР согласно НКУ;

при начислении контролирующим органом по результатам проверки налогового обязательства и/или иного обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы, в случае обнаружения его занижения – на сумму такого занижения, начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты налогоплательщиком этого обязательства за соответствующий налоговый (отчетный) период, относительно которого выявлено занижение, и за весь период занижения (в т. ч. за период административного и/или судебного обжалования).

Информация об обнаруженных занижениях налоговых обязательств в разрезе налоговых (отчетных) периодов/налоговых деклараций (расчетов) и предельные сроки уплаты таких обязательств учитываются при расчете суммы пени в интегрированной карточке плательщика (абзац второй п. 1 подраздел 3 разд. V Порядка №5).

До наступления предельного срока уплаты/уменьшения доначисленные/уменьшенные суммы при отсутствии процедуры административного или судебного обжалования не принимают участия в расчетах (абзац четвертый п. 1 подразд. 3 разд. V Порядка №5).

Начисление пени, предусмотренной пп. 129.1.1 НКУ, истекает в день зачисления средств на соответствующий счет органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств на соответствующий счет налогоплательщика, и/или в других случаях погашения налогового долга и/или денежных обязательств (пп. 129.3.1 НКУ ). Начисление пени, предусмотренной пп. 129.1.2 НКУ, истекает в день наступления срока погашения денежного обязательства, определенного контролирующим органом по результатам проверки (пп. 129.3.4-1 НКУ). Такая пеня начисляется в день окончания начисления за весь период занижения налогового обязательства, начиная со дня, определенного пп. 129.1.2 НКУ по день окончания.

На суммы денежного обязательства, определенного пп. 129.1.1 НКУ (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени) и в других случаях определение пени в соответствии с требованиями НКУ, если ее размер не установлен, начисляется пеня за каждый календарный день просрочки уплаты денежного обязательства, включая день погашение из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день (абзац первый п. 129.4 НКУ).

На суммы занижения налогового обязательства, определенного, в частности, пп. 129.1.2 НКУ начисляется пеня за каждый календарный день занижения налогового обязательства, включая день наступления срока погашения налогового обязательства, определенного контролирующим органом, из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день (абзац второй п. 129.4 НКУ).

Следовательно, в случае, если по результатам административного и/или судебного обжалования ППР принято решение в пользу органа ГНС (сумма денежного обязательства в полном объеме подтверждается), пеня начисляется контролирующим органом (учитывая период административного и/или судебного обжалования) из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый календарный день:

просрочка уплаты денежного обязательства (кроме заниженной суммы налогового обязательства) за период начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты налогоплательщиком такого обязательства, определенного в НПР, по день погашения (включительно);

занижение налогового обязательства на сумму заниженного налогового обязательства, определенного в ППР, начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты такого обязательства за соответствующий налоговый (отчетный) период, в отношении которого выявлено занижение, и за весь период занижения (в т. ч. за период административного и/или судебного обжалования).

При этом в случае, если в рамках процедуры административного обжалования было принято решение о продлении сроков рассмотрения жалобы налогоплательщика сверх сроков, определенных НК, пеня не начисляется в течение таких дополнительных сроков независимо от результатов административного обжалования (п. 130.1 НКУ).

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