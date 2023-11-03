Як нараховується пеня у випадку адміністративного або судового оскарження: роз’яснення

Податкова пояснила, коли у разі адміноскарження пеня не нараховується.

Державна податкова сулжба у Черкаській області розповідає, як нараховується пеня у випадку адміністративного та/або судового оскарження ППР, якщо рішення ухвалено на користь органу ДПС.

Не пізніше наступного робочого дня після дня вручення платнику, зокрема, податкового повідомлення-рішення (ППР) або отримання інформації про їх вручення працівник структурного підрозділу, що склав документ, вносить дату вручення документа до підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи (абзац перший п. 1 підрозд. 3 розд. V Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 12.01.2021 №5, далі – Порядок №5). ППР, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку (п. 56.1 ПКУ).

Згідно з п. 56.8 ПКУ контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків засобами поштового зв’язку (з повідомленням про вручення) чи електронного зв’язку (з дотриманням вимог, визначених п. 42.4 ПКУ), або надати йому під розписку.

При цьому керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, визначений у п. 56.8 ПКУ, але не більше 60 календарних днів, та письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку (з дотриманням вимог, визначених п. 42.4 ПКУ) повідомити про це платника податків до закінчення строку, визначеного у п. 56.8 ПКУ (п. 56.9 ПКУ).

Порядок нарахування пені визначено ст. 129 ПКУ.

Так, відповідно до пп. 129.1.1 та 129.1.2 ПКУ нарахування пені розпочинається:

при нарахуванні контролюючим органом податкового зобов’язання у встановлених ПК випадках, не пов’язаних з проведенням перевірки, або при нарахуванні контролюючим органом грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов’язання, визначеного в ППР згідно із ПКУ;

при нарахуванні контролюючим органом за результатами перевірки податкового зобов’язання та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, у разі виявлення його заниження – на суму такого заниження, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків цього зобов’язання за відповідний податковий (звітний) період, щодо якого виявлено заниження, та за весь період заниження (у т. ч. за період адміністративного та/або судового оскарження).

Інформація про виявлені заниження податкових зобов’язань у розрізі податкових (звітних) періодів/податкових декларацій (розрахунків) та граничні строки сплати таких зобов’язань враховуються під час розрахунку суми пені в інтегрованій картці платника (абзац другий п. 1 підрозд. 3 розд. V Порядку №5).

До настання граничного строку сплати/зменшення донараховані/зменшені суми за відсутності процедури адміністративного або судового оскарження не беруть участі у розрахунках (абзац четвертий п. 1 підрозд. 3 розд. V Порядку №5).

Нарахування пені, передбаченої пп. 129.1.1 ПКУ, закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів на відповідний рахунок платника податків, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань (пп. 129.3.1 ПКУ). Нарахування пені, передбаченої пп. 129.1.2 ПКУ, закінчується в день настання строку погашення грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами перевірки (пп. 129.3.4-1 ПКУ). Така пеня нараховується в день закінчення її нарахування за весь період заниження податкового зобов’язання, починаючи з дня, визначеного пп. 129.1.2 ПКУ, по день закінчення.

На суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.1 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, якщо її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожен календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожен такий день (абзац перший п. 129.4 ПКУ).

На суми заниження податкового зобов’язання, визначеного, зокрема, пп. 129.1.2 ПКУ, нараховується пеня за кожен календарний день заниження податкового зобов’язання, включаючи день настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом, з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожен такий день (абзац другий п. 129.4 ПКУ).

Отже, у разі якщо за результатами адміністративного та/або судового оскарження ППР прийнято рішення на користь органу ДПС (сума грошового зобов’язання у повному обсязі підтверджується), пеня нараховується контролюючим органом (враховуючи період адміністративного та/або судового оскарження) з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожен календарний день:

прострочення сплати грошового зобов’язання (крім заниженої суми податкового зобов’язання) за період починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов’язання, визначеного в ППР, по день погашення (включно);

заниження податкового зобов’язання на суму заниженого податкового зобов’язання, визначеного в ППР, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого зобов’язання за відповідний податковий (звітний) період, щодо якого виявлено заниження, та за весь період заниження (у т. ч. за період адміністративного та/або судового оскарження).

При цьому у разі якщо в межах процедури адміністративного оскарження було прийнято рішення про продовження строків розгляду скарги платника податків понад строки, визначені ПК, пеня не нараховується протягом таких додаткових строків незалежно від результатів адміністративного оскарження (п. 130.1 ПКУ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.