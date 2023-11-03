На Хмельниччині викрили схему постачання дешевих та неякісних продуктів військовим

За «відкати» працівник столичного підприємства намагався організувати постачання військовим дешевих і неякісних продуктів.

На Хмельниччині правоохоронці викрили працівника столичного підприємства, який намагався організувати постачання військовим дешевих і низькоякісних продуктів у відповідь за «відкати». Чоловік запропонував представнику Хмельницького обласного Товариства споживчої кооперації (ТЦК) щодо системних виплат «грошової винагороди» за приймання на склад дешевшої та менш якісної продукції, ніж вимагає Каталог продуктів харчування для військових підрозділів Збройних сил України, – повідомляє поліція Хмельницької області.

За кожен кілограм заміненої продукції зловмисник зобов'язувався виплачувати 5 гривень.

Підозрюваного було затримано під час передачі хабаря в розмірі 11 тисяч гривень відповідно до процедур, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Правоохоронці вже висунули йому підозру за частиною 3 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Передбачена санкція статті передбачає покарання від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такого. Слідчі дії в цій справі тривають.

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