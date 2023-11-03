В Хмельницкой области разоблачили схему поставки дешевых и некачественных продуктов военным

За «откаты» работник столичного предприятия пытался организовать поставки военным дешевых и некачественных продуктов.

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили работника столичного предприятия, который пытался организовать поставки военным дешевых и низкокачественных продуктов в ответ за «откаты». Мужчина предложил представителю Хмельницкого областного Общества потребительской кооперации (ТЦК) по системным выплатам «денежного вознаграждения» за прием на склад более дешевой и менее качественной продукции, чем требует Каталог продуктов питания для военных подразделений Вооруженных сил Украины, - сообщает полиция Хмельницкой области.

За каждый килограмм замененной продукции злоумышленник обязывался выплачивать 5 гривен.

Подозреваемый был задержан во время передачи взятки в размере 11 тысяч гривен в соответствии с процедурами, предусмотренными Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Правоохранители уже выдвинули ему подозрение по части 3 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Предусмотренная санкция статьи предусматривает наказание от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без такового. Следственные действия по этому делу продолжаются.

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