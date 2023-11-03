«Отмазывали» уклонистов: в Харькове будут судить главу ВВК и его подельников

В ходе обысков по местам работы и проживания обвиняемых выявлено и изъято более 30 000 долларов.

В Харькове прокуратура утвердила и направила в суд обвинительные акты в отношении председателя военно-врачебной комиссии по факту служебного подлога, а также двух членов ВВК и сотрудника больницы по факту составления и использования заведомо подложных официальных документов.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, председатель военно-врачебной комиссии одной из больниц Харьковской области, действуя совместно с другими членами ВВК и сотрудником медицинского учреждения, помогал военнообязанным уклоняться от призыва.

«Врачи за денежное вознаграждение выдавали гражданам призывного возраста выводы врачей, акты исследования здоровья и справки ВВК о признании их непригодными к военной службе по состоянию здоровья. На основании этих документов военнообязанные получали право на освобождение от призыва.

При этом часть военнообязанных даже не прибывала для прохождения ВВК.

Коммуникация между медиками и «клиентами»-уклонистами велась через третьих лиц. Посредники, мужчина и женщина, договаривались с военнообязанными по поводу деталей «соглашения» и называли цену. Она колебалась от 3 до 5 тыс. долларов США», - говорится в сообщении.

Участники сделки предлагали свои «услуги» даже тем лицам, которые действительно по состоянию здоровья не должны были проходить военную службу.

В ходе обысков по местам работы и проживания обвиняемых выявлено и изъято более 30 тыс. долларов США, черновые записи, медицинские документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Обвинительный акт будет рассмотрен в Нововодолажском районном суде Харьковской области.

Председателю врачебной комиссии грозит ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, другим трем обвиняемым — до двух лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области уклонистов доставляли к границе каретами скорой помощи.

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