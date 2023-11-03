Злоупотребление на 28 млн грн должностными лицами государственного предприятия Днепропетровщины: дело направлено в суд

Направлено в суд дело по обвинению гендиректора государственного предприятия химической промышленности Днепропетровщины и директора по маркетингу указанного предприятия в злоупотреблении служебным положением, что повлекло ущерб в размере 28 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело по обвинению Генерального директора государственного предприятия химической промышленности Днепропетровщины и директора по маркетингу указанного предприятия в злоупотреблении служебным положением, что повлекло ущерб в размере 28 млн грн. Об этом сообщают НАБУ и САП.

Действия должностных лиц предприятия, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

«По данным следствия, в октябре 2016 года должностные лица из числа руководства ГП вступили в сговор с гражданами других стран с целью закупить бесшовные трубы из легированной стали. Для этого обвиняемые использовали поддельные документы, созданные от имени иностранных участников тендера, и провели оценку ценовых предложений, по результатам определили победителем заранее определенную участниками схемы компанию. После чего заключили с ней контракт на поставку вышеупомянутых труб для химических производств на сумму 918 тысяч долларов и произвели безвозвратную 100% предоплату за товары, которые предприятие так и не получило.

В результате чего деятельность указанных лиц повлекла ущерб в виде финансовых потерь по невыполненному контракту и последующего ведения претензионно-исковой работы в 2018-2021 годах на общую сумму 28,46 млн грн.

Материалы относительно их сообщников: гражданки России — работницы банковских учреждений Швейцарии, которая помогала должностным лицам государственного предприятия подыскать необходимую компанию-посредника и гражданина США — директора частной компании-посредника, выделенные в отдельные производства. Последнему также доложено о подозрении в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем совершенных в особо крупном размере.

Это третий эпизод коррупционной деятельности на указанном государственном предприятии, разоблаченной НАБУ и САП. Другие эпизоды по обвинению Генерального директора и коммерческого директора государственного предприятия рассматриваются Высшим антикоррупционным судом, в отношении коммерческого директора ВАКС постановил обвинительный приговор, который еще не вступил в законную силу — 4 года лишения свободы», — говорится в сообщении.

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