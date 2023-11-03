На Полтавщине нашли кабана больного африканской чумой

Из-за опасной находки на территории Зеньковского хозрасчетного охотничье-рыболовного хозяйства планируют ввести карантин.

Источник фото: poda.gov.ua

На территории охотничьих угодий Зеньковского хозрасчетного охотничье-рыболовного хозяйства был обнаружен мертвый дикий кабан, у которого подтвердили африканскую чуму свиней, - сообщает Полтавская областная администрация.

Находка произошла на территории Опошнянской поселковой территориальной общины в охотничьем угодье. Специалисты уже создали специальную комиссию, которая взялась за проведение осмотра мертвого животного и отбор материала для дальнейших исследований с целью установления возможного заболевания.

В связи с этим инцидентом рассматривается возможность объявления территории охотничьих угодий неблагополучной и введения карантинных мероприятий. Кроме того, эксперты разработали "План мероприятий по локализации и ликвидации африканской чумы свиней на территории охотничьих угодий Зеньковского ГМРП, что находится на территории Опошнянской поселковой общины Полтавского района Полтавской области и недопущения распространения данного заболевания на территории Полтавской области".

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