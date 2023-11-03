Хотел подышать и посмотреть мир: в Харькове нетрезвый повредил половецких баб

В Харькове полицейские за сутки установили мужчину, который повредил половецких баб в центре города.

Источник фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове неизвестные нанесли повредили фигуры половецких баб, которые расположены рядом с Харьковским историческим музеем имени Н.Ф. Сумцова на площади Конституции. Инцидент произошел 2 ноября, а уже через сутки правоохранители нашли вандала. Им оказался 45-летний безработный житель Харькова, - сообщает ГУНП в Харьковской области.

Отмечается, что 2 ноября в 8:00 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 поступило сообщение о повреждении исторических памятников. Полицейские немедленно отправились на место происшествия, сопровождаемые следственно-оперативной группой районного управления полиции. На месте они провели осмотр и обнаружили металлическую часть топора вблизи поврежденных фигур. Найденные вещественные доказательства были изъяты для дальнейшего расследования.

По факту повреждения исторических памятников было возбуждено уголовное производство согласно статье 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В течение суток виновника разыскали и доставили в районное управление полиции для проведения следственных действий. Подробные обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

Во время общения с правоохранителями мужчина вину признал полностью. Объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, решил топором открыть коробки, под которыми находились памятники культуры. Хотел, чтобы «они подышали, посмотрели мир».

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