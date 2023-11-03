Можно ли изменить данные в Реестре льготников: разъяснение

Для внесения данных в Реестр льготников следует обращаться в Пенсионный фонд Украины.

Пенсионный фонд Украины напомнил, что сведения о льготниках учитываются в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, но их можно корректировать.

В Реестр вносится информация о лице, которое получило статус льготника.

«При необходимости сведения, внесенные в Реестр, корректируются (например, у льготника изменились фамилия, место жительства, статус и т.д.).

Информацию о льготниках в Реестр вносят специалисты территориальных органов Пенсионного фонда Украины», - говорится в сообщении.

В ПФ добавляют, что заявление о внесении данных в Реестр с необходимыми документами подается льготником лично, по почте или в электронной форме (вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.